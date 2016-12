Mohammed e il grande sogno di cantare ad "Arab Idol"

Per Mohammed e sua sorella Nour , Gaza è la casa e il parco giochi. Fanno musica e sognano. La loro band è alla buona, con vecchi strumenti musicali, e tante ambizioni, come quella di cantare all' Opera Hall del Cairo . Un sogno che li porterà dritti ad " Arab Idol ". Il film " The Idol " di Hany Abu-Assad , il regista vincitore del Golden Globe nel 2006 per "Paradise Now", arriva nelle sale italiane il 14 aprile . Tgcom24 offre una clip esclusiva.

Lungo la strada, Mohammed incontrerà la tragedia e proverà la solitudine. Il mondo che lo circonda andrà in frantumi. Nonostante tutto, comunque, sa che la sua voce lo libererà dal dolore che lo pervade e porterà a un popolo senza voce la gioia. Per pagarsi gli studi universitari canta ai matrimoni e guida un taxi. Anche quando l’assedio nel territorio di Gaza si intensifica, e si vive in una situazione sempre più minacciosa, Mohammed sa di avere un dono raro; con la sua voce può far sorridere e dimenticare i problemi e i dolori.

Una sera, ecco la possibilità che il sogno si avveri: sente in tv che i provini per "Arab Idol", lo show più popolare nel mondo arabo, si svolgono al Cairo. I confini sono chiusi. Sembra non esserci via d'uscita. Ma la voglia di realizzare un sogno è più forte di ogni ostacolo... Ecco l’opportunità di cambiare la sua vita e dare a un popolo senza voce la più grande sensazione: la libertà di amare, vivere e sentirsi liberi.