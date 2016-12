Michael Jackson: su grande schermo la vita, la morte, l’eredità del re del pop

La Goldthorpe ha raccolto i ricordi e le testimonianze di quelli che hanno lavorato con Jackson, amici, familiari e giornalisti, accompagnate da commoventi ricordi, si alternano a nuovi e mai visti filmati che lo ritraggono nella sua quotidianità e alle emozionanti esibizioni che lo hanno reso uno degli artisti di maggiore successo e più amati dell'era moderna, in grado di ispirare milioni di fan in tutto il mondo.



Il film ripercorre l'intera carriera attraverso i suoi brani più celebri, da I Want You Back, inciso con i Jackson Five quando era ancora un bambino, passando per la grande popolarità da solista ottenuta con il brano Don't Stop 'til You Get Enough fino al successo planetario di Thriller, Billie Jean, Bad e Black or White.



Un artista indimenticabile che, con i suoi brani e i suoi incomparabili movimenti scenici, continua a far parte della vita di milioni di persone; un artista leggendario per quanti possono godere della sua eredità di musicista e ballerino.



In alcuni cinema (in particolare quelli del circuito The Space) il film sarà proiettato eccezionalmente anche il 27 novembre.