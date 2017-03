Per Michael Fassbender e Alicia Vikander " La luce sugli oceani " è sicuramente il film più importante della loro vita . Che li ha fatti conoscere e innamorare . La pellicola di Derek Cianfrance - adattamento dell’omonimo best seller di M.L. Stedman - arriva nelle sale dall' 8 marzo dopo il grande successo al Festival del Cinema di Venezia . Nel cast anche Rachel Weisz . Tgcom24 offre una clip esclusiva.

I coniugi Sherbourne (Fassbender e Vikander) stanno facendo di tutto per avere un figlio, ma senza successo, quando trovano una neonata abbandonata in una barca alla deriva e la allevano in segreto come fosse loro. Ben presto quella creatura vivace e sempre bisognosa d’attenzione diventa la luce della loro vita, finché non scopriranno che la vera madre della piccola (Rachel Weisz) sono anni che la cerca senza riuscire a darsi pace. Tormentati dal dilemma se svelare il segreto perdendo così la figlia che ormai sentono come loro, la coppia inizierà a disgregarsi.