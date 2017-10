27 settembre 2017 08:35 Micaela Ramazzotti e le difficoltà di una mamma in "Una Famiglia" Il film di Sebastiano Riso arriva nelle sale il 28 settembre: Tgcom24 offre una clip esclusiva

La difficoltà nelle adozioni e la ricerca di alternative (illegali) per poter diventare genitori genera mostri, famiglie in affitto, drammi senza ritorno. Storie terribili e vere. Come quella raccontata da Sebastiano Riso in "Una famiglia" con Micaela Ramazzotti. Il film arriva nelle sale il 28 settembre e Tgcom24 offre una clip esclusiva. Nel cast Patrick Bruel, Pippo Delbono, Fortunato Cerlino, Marco Leonardi, Matilda De Angelis ed Ennio Fantastichini.

Vincent (Patrick Bruel) è nato cinquant'anni fa vicino a Parigi, ma ha tagliato ogni legame con le sue radici. Maria (Micaela Ramazzotti), più giovane di quindici anni, è cresciuta a Ostia, ma non vede più la sua famiglia. Insieme formano una coppia che non sembra aver bisogno di nessuno e conducono un'esistenza appartata nella Roma indolente e distratta dei giorni nostri, culla ideale per chi vuole vivere lontano da sguardi indiscreti. In più, Vincent e Maria sono bravi a mimetizzarsi: quando prendono il metrò, si siedono vicini, teneramente abbracciati.

A volte cenano al ristorante, più interessati a guardarsi negli occhi che al cibo nei loro piatti. Quando tornano a casa, fanno l’amore con la passione degli inizi, in un appartamento di periferia che lei ha arredato con cura. Eppure, a uno sguardo più attento, quella quotidianità dall'apparenza così normale lascia trapelare un terribile progetto di vita portato avanti da lui con lucida determinazione e da lei accettato in virtù di un amore senza condizioni. Un progetto che prevede di aiutare coppie che non possono avere figli.



Arrivata a quella che il suo istinto le dice essere l’ultima gravidanza, Maria decide che è giunto il momento di formare una vera famiglia. La scelta si porta dietro una conseguenza inevitabile: la ribellione a Vincent, l’uomo della sua vita.