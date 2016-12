Matt Damon torna in azione: "Che fatica essere Jason Bourne a 45 anni"

Matt Damon è tornato a vestire i panni del protagonista di " Bourne " Jason Bourne , uno dei suoi personaggi più famosi e amati, che ha interpretato per un'intera trilogia dal 2002 al 2007. Dopo la parentesi di "The Bourne Legacy" nel 2012 (con Jeremy Renner nei panni dell'agente speciale), ora Damon si sta godendo il ritorno "alle origini" promuovendo il nuovo film diretto da Paul Greengrass , regista di due dei quattro capitoli della saga.

In Italia "Jason Bourne" uscirà al cinema il primo settembre, ma durante la premiere a Seul Damon non ha nascosto il suo entusiasmo. "E' davvero eccitante tornare a interpretare questo personaggio. Lo amo davvero e ha avuto un forte impatto sulla mia vita e sulla mia carriera. Certo però che essere Jason Bourne a 45 anni è molto più difficile che esserlo quando ne hai 29".



"Anche correre diventa più difficile. Devi cercare di farlo più veloce che puoi e devi essere anche in forma, insomma tutte queste cose qui - ha continuato - Quindi per me tornare a questo ruolo è stata soprattutto una sfida".



Con lui questa volta ci sarà Alicia Vikander, che ha tessuto le lodi del suo compagno di set. "Matt è un attore incredibile, lo ammiro fin da quando ero piccola. E' famoso per essere bravo e bello, ma voglio dirvi che è anche incredibilmente divertente".