Massimo Boldi: "Torno al cine-panettone dopo nove anni con Ma tu di che segno 6?"

09:34 - Massimo Boldi, Gigi Proietti e Vincenzo Salemme al cinema dall'11 dicembre con "Ma tu di che segno 6?" di Neri Parenti ma senza la Filmauro di De Laurentiis. "Da 9 anni che aspetto di fare un cine-panettone - dice Boldi -. Tornare a lavorare con Parenti è stato come tornare a casa. Con lui si può improvvisare, l'unico che non riuscivo mai a convincere era De Laurentiis che diceva che certe mie cose non funzionavano, ma poi la gente rideva".

Per il regista torna finalmente il cine-panettone doc dopo che "negli ultimi due film da me diretti De Laurentiis aveva voluto commediole come se ne fanno tante". "Ma tu di che segno 6?" guarda invece ai cine-panettoni "del passato, un film con tanti attori che vuole essere comico e basta".



"Il desiderio di fare questo film è scaturito dal fatto di essere stato licenziato da De Laurentiis - dice divertito Parenti -. Così ho pensato che si poteva tornare a fare i cine-panettoni di una volta e non gli ultimi due. Poi abbiamo scoperto su Google che le parole più ricercate sul motore di ricerca sono 'meteo', il 'Papa' e l'oroscopo'. E ci siamo detti: perché non fare un film su quest'ultimo?".



C'è il maggiore dei Carabinieri Augusto Fioretti (Salemme) che insieme al brigadiere Quagliarullo (Pintus) passa tutto il tempo a eliminare i pretendenti della figlia Ilaria (Tantucci) essendo morbosamente geloso della ragazzina. Ci sono poi Carlo Rabagliati, ipocondriaco alla potenza; Monica (Rodriguez)che ha una vera e propria fede negli oroscopi ed è assediata dalla corte di Andrea Tricarico (Amedeo) aiutato dal suo amico astrologo Orion (Pio). Non ultimi ci sono poi nel film Giuliano De Marchis (Gigi Proietti) avvocato superscettico che dovrà però ricredersi sugli oroscopi e Saturno Bolla (Memphis) antennista perseguitato dalla bellissima Nina Rocchi (Hessler).