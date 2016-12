Marco Bocci-Claudia Gerini, coppia tra romanticismo e sesso

La Gerini è Giuliana, tranquilla cassiera del supermercato, e Bocci, Leonardo un poliziotto. Tra i due scatta amore e passione. Una rapina nel supermercato e la vita monotona di Giuliana, felicemente sposata con Martino (Marc Duret) da dieci anni, si rompe di colpo. Due ladri con volto coperto, irrompono improvvisamente nel grande magazzino e la prendono in ostaggio.

Un poliziotto, bello e silenzioso, la salva. Nasce un amore da lei contrastato per le sue resistenze a tradire il marito. Ma non c'è nulla da fare, lei non può resistere a una passione senza limiti. E trova giusto dirlo al marito che però reagisce in un modo da lei inaspettato. Per i due è fuga on the road fino all'inevitabile finale.

"Un ruolo rischioso - dice la Gerini - ma quando ho letto la sceneggiatura mi sono subito riconosciuta in Giuliana. Mi ha subito colpito la sua integrità. Una donna qualsiasi con un matrimonio un po' stanco ma sicuro, che ha un certo punto molla tutto. Ero tanto tempo che non facevo un ruolo romantico, quello di un amore che travolge tutto. Una cosa che puo' succedere a tutti". Bocci del suo personaggio sottolinea: "Non è un uomo che fa le cose giuste. E' un depresso sotto ansiolitici. Incontrare Giuliana libera all'improvviso la sua parte passionale ed è anche un mezzo per rimettere a posto il suo disastrato passato".