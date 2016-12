Luc Besson torna alla fantascienza con "Valerian e la Città dei mille Pianeti"

Con un budget di 197 milioni di euro, il più costoso nella storia del cinema francese, Luc Besson torna con "Valerian" alla fantascienza a vent'anni esatti da "Il quinto elemento". Nel film il regista ha voluto anche Rihanna, che interpreta il ruolo di una spogliarellista aliena, intenta in un numero di ballo sexy.

LA TRAMA

Nell’anno 2740, Valerian e Laureline sono Corpi Speciali incaricati dal governo di mantenere l’ordine in tutto l’universo. Seguendo gli ordini del loro comandante (Clive Owen), Valerian e Laureline si imbarcano per una missione nella città intergalattica di Alpha, metropoli in continua espansione e dimora di migliaia di specie diverse provenienti da ogni angolo della Galassia. Questa importante e storica città, è sotto l’attacco di un nemico sconosciuto. Valerian e Laureline dovranno combattere contro il tempo per trovare l’origine di questa forza maligna e fermarla prima che distrugga il nostro universo.