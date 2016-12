Le regole del caos, Kate Winslet forte e moderna a Versailles

Kate Winslet torna al cinema con " Le regole del caos ", film diretto e interpretato da Alan Rickman , nelle sale dal 4 giugno. Un nuovo ruolo di donna forte ed emancipata per l'attrice premio Oscar per " The Reader ", che nel film, ambientato nel 1682, interpreta una giovane paesaggista alle dipendenze del Re Sole. A Tgcom24 una clip esclusiva di questo dramma sentimentale, che vede la partecipazione di Matthias Schoenaerts, Stanley Tucci e Danny Webb.

Nel film, Kate Winslet è Sabine De Barra, una donna volitiva e talentuosa che lavora come paesaggista nei giardini e nelle campagne francesi. Le qualità di Sabine la portano sino a Versailles, dove Luigi XIV, interpretato dal regista della pellicola Alan Rickman, cerca qualcuno che realizzi uno dei giardini principali del nuovo Palazzo. Ad assegnare l'incarico alla donna è l'artista di corte André Le Notre, interpretato dall'attore fiammingo Matthias Schoenaerts. A Versailles, Sabine sperimenta e conosce da vicino le piccole e grandi rivalità di corte e si addentra nell'intricata rete di regole ed etichette. Sfidando le differenze di genere e di classe, con grande sorpresa, la donna entra in contatto con il Re, guadagna la fiducia di suo fratello, Philippe, interpretato da Stanley Tucci, e, nonostante un passato che ritorna a turbare il lieto presente, approfondisce il suo rapporto con Le Notre.



Le regole del caos è il secondo film diretto e sceneggiato da Alan Rickman, che ha alle spalle una solida carriera da attore. Per l'instancabile Winslet si tratta della seconda delle tre pellicole al cinema nel 2015, dopo The Divergent Series: Insurgent, uscito a marzo, e prima dell'attesissimo Steve Jobs di Danny Boyle che sarà nelle sale statunitensi il prossimo ottobre, ma arriverà in Italia solo nel 2016.