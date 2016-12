21 novembre 2014 Le notti dei Super Robot: Goldrake, Mazinga e Getter Robot invadono i cinema italiani Il 24 novembre e il 2 dicembre saranno proiettati nelle sale i film d'animazione nati dal genio di Go Nagai, in versione ridoppiata e rimasterizzata in HD. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva da "Mazinga Z contro Devilman" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:45 - Due serate per chi è cresciuto con Goldrake, Mazinga e compagnia robotica, ma anche per chi ha scoperto quei cartoni in anni recenti o ne ha solo sentito parlare. Sono "Le notti dei Super Robot", due uscite evento, il il 24 novembre e il 2 dicembre, nelle quali saranno proiettati al cinema, in versione ridoppiata e totalmente rimasterizzata in HD, i film d'animazione nati dal genio creativo di Go Nagai.

I film che approderanno nelle sale il 24 novembre, per un solo giorno, sono "Mazinga Z contro Devilman", "Mazinga Z contro il Generale Nero" e "Il Grande Mazinga contro Getta Robot". Quest'ultimo film si avvale del character design del grande e compianto Kazuo Komatsubara (animatore di "Nausicaa della valle del vento", il capolavoro di Miyazaki e di "Capitan Harlock - L’Arcadia della mia giovinezza").



Nella seconda "notte", quella del 2 dicembre, scenderà invece in campo anche Goldrake. A essere proiettate quel giorno saranno infatti le versioni rimasterizzate di "Ufo Robot Gattaiger", "Il Grande Mazinga contro Getta Robot G", "Ufo Robot Goldrake contro Il Grande Mazinga" e "Ufo Robot Goldrake, Getta Robot G, Il Grande Mazinga contro il Dragosauro".



Particolarmente interessante "Ufo Robot Gattaiger", in quanto è il pilot che anticipa la fortunata serie "Ufo Robot Goldrake" e appare per la prima volta in Italia, essendo completamente inedito.