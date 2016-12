La saga di Jason Bourne continua, Matt Damon esce dall'ombra

Matt Damon torna a vestire i panni di uno dei suoi personaggi più famosi: Jason Bourne . Paul Greengrass , il regista di The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum, è dunque nuovamente al fianco di Damon nel nuovo capitolo della saga della Universal Pictures in uscita il 1 settembre. In questo film il più pericoloso ex-agente CIA è costretto ad uscire dall’ombra...

Accanto a lui Alicia Vikander, Vincent Cassel e Tommy Lee Jones, mentre Julia Stiles torna nei panni del suo personaggio di sempre.

Jason Bourne vive in clandestinità, lontano da occhi indiscreti e all'interno dei circuiti legati ai combattimenti illegali. Quando però il suo ex contatto della CIA lo informa di avere scoperto la verità sul suo reclutamento, Bourne torna a indagare. E questo scatena una colossale caccia all'uomo.

Jason Charles Bourne, il cui vero nome è David Webb, è un personaggio di fantasia, sicario di professione, protagonista dei romanzi di Robert Ludlum e dei suoi successivi adattamenti cinematografici. Nel 2002 il regista Doug Liman ha tratto la pellicola The Bourne Identity, da cui è nata l'omonima saga cinematografica, in cui Jason Bourne è interpretato dall'attore Matt Damon. Al cinema, oltre a The Bourne Identity, Jason Bourne è apparso in altre due pellicole: The Bourne Supremacy (2004) e The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo (2007), entrambe dirette da Paul Greengrass. Nel 2012 è uscito The Bourne Legacy, una sorta di spin-off, che amplia l'universo e le vicende di Bourne (pur non vedendo più il personaggio come protagonista). Matt Damon si è detto più volte disponibile a tornare ad interpretare il personaggio in un nuovo capitolo della saga, ma soltanto a condizione che torni a dirigerlo Greengrass.