L' "Inferno" di Tom Hanks spalanca le sue porte, ecco il primo trailer italiano

Dopo "Il codice da Vinci" e "Angeli e Demoni" cresce l'attesa per "Inferno", l'adattamento cinematografico diretto da Ron Howard tratto dal romanzo di Dan Brown. Gustati il trailer italiano del film, che arriverà sul grande schermo il 13 ottobre. Nel cast Tom Hanks - che torna a vestire i panni dello studioso Robert Langdon - e Felicity Jones, protagonisti di un'incredibile avventura che li porterà a decriptare codici e messaggi segreti in giro per il mondo.