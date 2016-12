20 aprile 2015 Jurassic World, le nuove spettacolari immagini dell'atteso kolossal Pubblicato il secondo trailer ufficiale del quarto capitolo della saga, prodotto da Steven Spielberg e in uscita il prossimo 11 giugno Tweet google 0 Invia ad un amico

18:43 - Svelato il secondo trailer di "Jurassic World", quarto capitolo della saga, ispirata al romanzo di Michael Crichton, e inaugurata al cinema dal film del 1993 di Steven Spielberg, che ritorna in veste di produttore esecutivo. Protagonista della pellicola, diretta da Colin Trevorrow e nelle sale a partire dal prossimo 11 giugno, è Chris Pratt, reduce dal successo di "Guardiani della Galassia", produzione Disney vincitrice di due Oscar e campione d'incassi.

Il film è ambientato nel 2015, ventidue anni dopo le vicende raccontate in Jurassic Park e si sviluppa nel parco a tema di Isla Nublar, inaugurato nel 2005 e in calo di popolarità, dopo lo straordinario flusso di pubblico registrato nei primi anni di apertura. Proprio il calo di turisti spinge gli scienziati del parco a creare una nuova attrazione, l'I-Rex, l'Indominus rex, un nuovo tipo di dinosauro ibrido, geneticamente modificato, creato utilizzando DNA di vari dinosauri esistenti. Sarà proprio questo nuovo predatore a sfuggire al controllo degli operatori del parco e a seminare il terrore tra i visitatori e gli altri abitanti preistorici dell'isola.



Nel cast, insieme a Chris Pratt, che interpreta lo scienziato Owen Grady, specializzato in ricerche comportamentali sui Velociraptor, ci sono anche Vincent D'Onofrio e la stella di Quasi Amici Omar Sy. Protagonsita femminile è invece Bryce Dallas Howard.



Jurassic World ha avuto una gestazione lunga ben tredici anni e anche l'uscita del film, inizialmente fissata per il 4 giugno 2014 è slittata per incomprensioni tra gli sceneggiatori e la casa di produzione. Ora l'attesa sta per terminare.