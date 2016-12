Jennifer Lawrence regina di incassi del 2014

14:02 - Finalmente una regina sul trono della speciale classifica di "Forbes" su quanto gli attori valgono al botteghino. Jennifer Lawrence è stata infatti eletta campionessa di incassi del 2014, con guadagni che viaggiano intorno a 1,4 miliardi di dollari. Dietro di lei l'emergente Chris Pratt (1,2 miliardi di dollari), star di "Guardiani della Galassia" e "The Lego Movie", mentre al terzo posto si piazza Scarlett Johansson (1,18 miliardi di dollari).

Quest'anno Jennifer Lawrence, che a 24 anni vanta già un Oscar ed è stata definita da Rolling Stone "la più talentuosa giovane attrice di tutta l'America", ha visto i suoi film incassare 1,4 miliardi di dollari grazie ai ruoli di Katniss Everdeenin in "Hunger Games: Il canto della rivolta" e di Mystica in "X-Men-Giorni di un futuro passato". Ed entro la fine dell'anno i guadagni sono destinati a salire visto che Hunger Games è ancora nelle sale.



Subito dietro di lei Chris Pratt (1,2 miliardi di dollari), seguito da Scarlett Johansson, che con i suoi 1,18 miliardi messi a segno con "Captain America", "Lucy" e "Under the Skin" si guadagna un meritatissimo terzo posto.

Tocca il miliardo e si piazza al quarto posto invece Mark Wahlberg con il quarto capitolo di "Transformers" mentre Chris Evans con "Capitain America" si ferma a quota 801 milioni. Emma Stone, che si è divisa tra il sequel di "The Amazing Spiderman", "Magic in the Moonlight" di Woody Allen e "Birdman" di Alejandro Gonzalez Inarritu, si piazza al sesto posto con 764 milioni.



Angelina Jolie, la più bella e diabolica strega della Bella Addormentata mai vista con "Maleficient", è invece settima con 758 milioni.Chiudono la top ten tre star di X-Men: James McAvoy (747 milioni), Michael Fassbender e Hugh Jackman (entrambi a quota 746 milioni).