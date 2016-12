James Bond sbarca a Cinecittà grazie all'ArtBonus

12:37 - A sei mesi dal decreto ArtBonus, l'Italia sembra riguadagnare terreno sulle produzioni internazionali, diventando di nuovo la terra dei kolossal. Segnali di una ritrovata attrazione arrivano dagli studios di Cinecittà, dove è in preparazione il remake di Ben Hur , oltre ad alcuni esterni di 007; per investimenti del valore di circa 150 milioni di euro.

"Un risultato straordinario" commenta soddisfatto il ministro per i Beni Culturali e Turismo Dario Franceschini. "I film ambientati in Italia sono il più straordinario strumento di promozione turistica e di rilancio dell'immagine dell'Italia nel mondo. Un film che mostra la bellezza italiana vale da solo come migliaia e migliaia di spot pubblicitari a pagamento in tutte le tv del mondo" aggiunge il Ministro, in un ideale primo bilancio a sei mesi dal decreto che ha aumentato da 110 a 115 milioni di euro il fondo per le agevolazioni fiscali al cinema.



BEN HUR - E' in preparazione a Cinecittà il remake dello storico Ben Hur del 1959, vincitore di 11 Premi Oscar. La Metro Goldwyn Mayer torna negli studi di Cinecittà con grandi costruzioni e una nuova prospettiva sulla storia. La sceneggiatura è firmata da John Ridley, vincitore del premio Oscar nel 2014 con "12 anni schiavo". Il regista Timur Bekmambetov e la scenografa Naomi Shohan ricostruiranno una Gerusalemme prima della conquista della città da parte dell'Impero romano in cui Ben Hur cresce, inizialmente amico di Messala, incontra Gesù e si converte al Cristianesimo. Nei panni di Ben Hur l'attore Jack Huston, noto per il ruolo nella serie tv dell'HBO "Boardwalk Empire". Nel cast confermato l'attore Morgan Freeman. Le riprese inizieranno a febbraio e dureranno circa quattro mesi.



007 - E' in avanzata fase di preparazione il nuovo film della saga, prodotto dalla Metro Goldwyn Mayer per la regia di Sam Mendes, che sarà girato a Roma tra febbraio e marzo 2015. Sono elevati gli investimenti previsti nella Capitale, dove saranno girate diverse scene in luoghi storici con l'attore Daniel Craig che interpreta James Bond.



CHRIST THE LORD - Tratto dall'omonimo libro di Anne Rice, "Christ the Lord: Out of Egypt" di Cyrus Nowrasteh, che ne firma la sceneggiatura insieme a Betsy Giffen Nowrasteh, narra l'infanzia di Gesù dai sette agli otto anni. Il film uscirà negli Stati Uniti nella primavera del 2016. Le riprese, iniziate a Matera il 15 settembre, sono attualmente in corso negli studi di Cinecittà dove, oltre ai set allestiti nei teatri di posa, sono state ricostruite in esterni le città di Nazareth, Betlemme, Gerusalemme e il tempio di Erode.



VOICE FROM THE STONE - Basato sul romanzo italiano "La Voce Della Pietra" di Silvio Raffo, "Voice From The Stone" è un thriller psicologico prodotto da Zanuck Independent per la regia di Eric D. Howell con protagonista Emilia Clarke ("Game of Thrones"). Le riprese si svolgono tra la Toscana e Cinecittà, dove si concluderanno prima di Natale.



ZOOLANDER 2 - E' invece in fase di pre-produzioneil sequel del fortunato Zoolander, prodotto da Paramount Pictures, diretto e interpretato da Ben Stiller.



DIABOLIK - Gli studi di Cinecittà ospiteranno per un anno le riprese di Diabolik-La Serie. La coproduzione internazionale si avvarrà del tre volte Premio Oscar Dante Ferretti che ha accettato di realizzare le scenografie di Clerville, la città immaginaria in cui sono ambientate le avventure di Diabolik.