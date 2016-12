Jackie Chan contro Adrien Brody e John Cusak tra le pianure cinesi in "La battaglia degli Imperi"

Ispirato ad eventi storici realmente accaduti, il film è ambientato nelle pianure cinesi durante l’era della Dinastia Han occidentale e dell’Impero Romano. Numeri da record quelli che hanno caratterizzato questa imponente produzione. Sono stati necessari, infatti, sette anni per la sua realizzazione e un budget di ben 65 milioni di dollari. Nella troupe, composta da oltre 700 membri di nazionalità differenti, si parlavano ben dieci lingue diverse e l’intero cast ha percorso da est a ovest più di 3.200 km attraverso gli immensi territori della Cina. Insomma un vero e proprio film dei record.



Jackie Chan in occasione del lancio internazionale del film, ha sottolineato la bravura nella recitazione e l’intraprendenza dei suoi due colleghi americani sul set. Mentre Adrien Brody, grande appassionato sin da bambino di film di arti marziali, ha dichiarato che “fare un film con Jackie Chan, è un sogno che si realizza”. John Cusack infine ha confermato quanto sia stato bellissimo lavorare con colui che rappresenta un’icona in America, aggiungendo di essere rimasto affascinato oltre che dalle note doti di stuntman di Jackie Chan anche dalla sua incredibile creatività e abilità manuale.



La Trama

Nelle pianure cinesi di duemila anni fa, una misteriosa legione di soldati galoppa lungo la Via della Seta: sono i soldati della legione romana condotta dal generale Lucio (Cusack), diretti verso est per proteggere Publio, figlio più giovane del Console Crasso, dal fratello malvagio Tiberio (Brody) assassino del padre e reo di aver accecato Publio. Dopo essersi persi nel deserto, arrivano ai Cancelli delle oche selvatiche, dove Lucio combatte contro Huo An (Jackie Chan), il comandante della squadra che protegge la Via della Seta nella regione occidentale. I due, entrambi accusati ingiustamente di tradimento, iniziano a provare un reciproco rispetto. Così, Huo An concede ai romani esausti riparo da una pericolosa tempesta di sabbia. In cambio, la legione di Lucio aiuta gli uomini di Huo An a terminare i lavori di riparazione dei Cancelli delle oche selvatiche. Quando Tiberio li raggiunge con un esercito enorme, esige da Huo An che gli vengano consegnati Lucio e Publio, altrimenti le sue armate annetteranno la Cina. Per proteggere il suo Paese e per discolparsi dall’accusa di tradimento, Huo An riunisce i guerrieri di 36 nazioni di etnie diverse per combattere insieme Tiberio in una battaglia epica: La battaglia degli imperi - Dragon Blade.