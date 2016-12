23 giugno 2016 11:44 Indiana Jones, Bob Iger spiazza i fan: "Diventerà una saga come Star Wars" Dopo il quinto capitolo previsti nuovi episodi, che rilanceranno la saga con una sorta di reboot

L'avventura di Indiana Jones non finirà con il quinto capitolo, che aprirà invece la strada a nuovi episodi. A dirlo il presidente della Disney Bob Iger, che in un'intervista rilasciata a Hollywood Reporter ha dichiarato: "Sarà un approccio diverso da Star Wars, ma stiamo pensando a un reboot o una continuazione di qualche tipo. Riporteremo indietro Harrison Ford ma dobbiamo pensare a cosa accadrà dopo. Non so ancora cosa succederà".

Harrison Ford tornerà quindi ad indossare cappello e frusta "ma quale sarà la direzione? Ne abbiamo discusso ma non voglio entrare nei dettagli. Non credo che raggiungeremo i livelli di Star Wars ma di sicuro gireremo altri capitoli, non sarà un solo film".



Vista l'età del protagonista, che ha 73 primavere alle spalle, sembra naturale un passaggio di testimone, ma per ora Steven Speileberg ha voluto rassicurato i fan circa le sorti di Indy: "La sola cosa che posso dire e che non uccideremo Harrison Ford".

