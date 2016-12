Himmler, nelle sale le lettere segrete dell'architetto della Soluzione finale

13:19 - Arriva nelle sale italiane solo per due giorni (il 27 e 28 gennaio), in occasione del Giorno della Memoria, "L'Uomo per bene. Le lettere segrete di Heinrich Himmler", un film che svela i pensieri nascosti, gli ideali, i piani e i segreti del comandante delle SS, l'architetto della Soluzione Finale. Un'opera preziosa realizzata attraverso filmati e documenti rarissimi.

Molti di questi spesso mai visti prima, tratti da 151 fonti di 53 diversi archivi dislocati in 13 paesi del mondo, come il Bundesfilmarchiv Berlino, il National Archive Maryland, lo Steven Spielberg Film and Video Archive presso l’USHMM Washington e molti altri. Il girato è stato interamente restaurato, sonorizzato, montato seguendo il fil rouge delle lettere di Himmler e mostrando allo spettatore come "la crudeltà e il male possano emergere e svilupparsi da un'apparente normalità".