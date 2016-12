Heidi, la dolce orfanella arriva al cinema

Nei cinema italiani arriva la versione live-action di una serie animata amatissima dai bambini di ieri e di oggi: Heidi . Il film debutterà in sala il 3 marzo e avrà come protagonisti Anuk Steffen (Heidi), Bruno Ganz (il nonno), Katharina Schüttler (signorina Rottenmeier) e Quirin Agrippi (Peter). Nell'attesa di vedere la dolce orfanella sul grande schermo, ecco il trailer italiano del film.

Heidi è una bambina felice che vive in compagnia del nonno in una piccola casetta sulle montagne svizzere. Insieme al suo migliore amico Peter si diverte prendendosi cura delle caprette e godendosi la libertà della vita sui monti. Queste giornate spensierate si interrompono però quando la zia Dete decide di portare Heidi a Francoforte.



Lì dovrà fare compagnia a Klara, la figlia del ricco Signor Seseman, e insieme a lei imparare a leggere e scrivere sotto la supervisione della severa signorina Rottnmeier. In città Heidi conoscerà quindi un'amica inseparabile e l'amore per la lettura, ma la nostalgia delle sue amate montagne e di suo nonno si faranno sentire presto...