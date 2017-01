Golden Globe, "La La Land" è il superfavorito con sette nomination

Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano 1 di 20 LaPresse LaPresse Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Emma Stone ("La La Land") 2 di 20 Olycom Olycom Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Meryl Streep ("Florence") 3 di 20 LaPresse LaPresse Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Amy Adams ("Arrival") 4 di 20 LaPresse LaPresse Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Natalie Portman ("Jackie") 5 di 20 LaPresse LaPresse Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Annette Bening ("20th Century Women") 6 di 20 LaPresse LaPresse Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Lily Collins ("L’eccezione alla regola") 7 di 20 LaPresse LaPresse Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Hailee Steinfeld ("The Edge of Seventeen") 8 di 20 LaPresse LaPresse Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Jessica Chastain ("Miss Sloane") 9 di 20 LaPresse LaPresse Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Isabelle Huppert ("Elle") 10 di 20 LaPresse LaPresse Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Ruth Negga ("Loving") 11 di 20 Ansa Ansa Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge") 12 di 20 LaPresse LaPresse Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") 13 di 20 Italy Photo Press Italy Photo Press Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Colin Farrell ("The Lobster") 14 di 20 Ansa Ansa Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Ryan Gosling ("La La Land") 15 di 20 Olycom Olycom Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Hugh Grant ("Florence") 16 di 20 LaPresse LaPresse Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Ryan Reynolds ("Deadpool") 17 di 20 LaPresse LaPresse Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Jonah Hill ("Trafficanti") 18 di 20 LaPresse LaPresse Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Casey Affleck ("Manchester by the Sea") 19 di 20 LaPresse LaPresse Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Joel Edgerton ("Loving") 20 di 20 LaPresse LaPresse Golden Globe, le stelle di Hollywood si sfidano Denzel Washington ("Barriere") leggi dopo slideshow ingrandisci

Tanti i voti noti che si alterneranno durante la serata di premiazione. Ci saranno anche Jessica Chastain, Gal Gadot, Hugh Grant, John Hamm, Chris Hemsworth, Felicity Jones, John Legend, Ryan Reynolds, Sting, Emma Stone, Carrie Underwood, Vince Vaughn, Carl Weathers, Kristen Wiig, Casey Affleck, Sofía Vergara, Diego Luna, Zoe Saldaña, Steve Carell, Pryanka Chopra, Matt Damon, Viola Davis, Laura Dern, Goldie Hawn, Anna Kendrick, Nicole Kidman, Brie Larson, Sienna Miller, Mandy Moore, Jeffrey Dean Morgan, Timothy Olyphant, Chris Pine, Eddie Redmayne, Amy Schumer, Justin Theroux, Milo Ventimiglia e Reese Witherspoon.



LE COMMEDIE IN LIZZA - i Globe sono tradizionalmente considerati l'anticamera degli Oscar e una vittoria di "La La Land" come miglior film potrebbe spianargli la strada verso gli Academy. A contendergli il titolo altri quattro titoli: la commedia femminile "20th Century Women", il supereroe "Deadpool" interpretato da Ryan Reynolds, il biopic "Florence" con protagonista Meryl Streep" e l'irlandese "Sing Street", che segue le avventure di una band di ragazzi negli Anni Ottanta.



LA CINQUINA DRAMMATICA - In corsa per la statuetta "Hacksaw Ridge" di Mel Gibson, il thriller "Hell or High Water" con Jeff Bridges, "Lion" con protagonista Nicole Kidman, "Manchester by the Sea" con la coppia Casey Affleck-Michelle Williams e "Moonlight",che ha aperto la Festa del Cinema di Roma.



I REGISTI IN CORSA - A sfidarsi nella sezione dedicata alla regia una cinquina tutta maschile: Damien Chazelle ("La La Land"), Tom Ford ("Animali Notturni" ) , Mel Gibson ("Hacksaw Ridge"), Barry Jenkins ("Moonlight") e Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea").



GLI ATTORI CANDIDATI - In lizza per la miglior interpretazione maschile ci sono Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Joel Edgerton per "Loving", l'ex Spiderman Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge") Viggo Mortensen per "Captain Fantastic" e Denzel Washington con "Barriere". Per la sezione commedia/musical sfida aperta invece tra Ryan Gosling ("La La Land"), Colin Farrell con il surreale "The Lobster", Hugh Grant per la prova nel film "Florence", Jonah Hill ("Trafficanti") e Ryan Reynolds per il ruolo in "Deadpool".



LE ATTRICI IN NOMINATION- A sfidarsi nei ruoli comici ci sono Annette Bening per "20th Century Women", Lily Collins per "L’eccezione alla regola, Hailee Steinfeld in "The Edge of Seventeen", Emma Stone con "La La Land ", Meryl Streep ("Florence") e Amy Adams, protagonista di "Arrival". Per la migliore interpretazione drammatica candidate invece Jessica Chastain con "Miss Sloane", Isabelle Huppert per "Elle", Ruth Negga per "Loving" e Natalie Portman nei panni della First Lady "Jackie".



ANIMAZIONI E FILM STRANIERI - Doppia nomination per Disney, che si presenta con "Oceania" e "Zootropolis". A sfidarli ci sono il canterino "Sing" e due outsider: il delicato "La mia vita da Zucchina" e l'avventuroso "Kubo e la spada magica".



A sfidarsi fuori dai confini americani ci sono i drammi francesi "Divines" e " Elle". Dal Cile arriva invece "Neruda" di Pablo Larrain, l' Iran schiera il drammatico "The Salesman" mentre la coproduzione Germania-Austria chiude la cinquina con la commedia "Toni Erdmann".