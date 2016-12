Golden Globe, "Il Capitale Umano" assente tra i film stranieri

10:33 - Rese note le nomination della 72esima edizione dei Golden Globe, considerati l'anticamera degli Oscar A leggere le categorie Kate Beckinsale, Peter Krause, Paula Patton e Jeremy Piven. Delusione italiana con l'assenza de "Il Capitale Umano" di Paolo Virzì tra i film stranieri. Cerimonia di premiazione l'11 gennaio.

Per il film straniero sono stati nominati "Ida" (Polonia), "Force Majeure" (Svezia), "Tangerines" (Estonia), "Leviathan" (Russia) e "Viviane" (coproduzione Germania, Francia e Israele). Paolo Virzì comunque continua la sua scalata verso gli Oscar con una massiccia campagna promozionale de "Il Capitale Umano" in America.



"Birdman", del regista Alejandro Gonzalez Inarritu, ha ottenuto ben sette nomination. Dopo il film di Inarritu, che aveva aperto l'ultima Mostra del Cinema di Venezia, ci sono "The Imitation Game" di Morten Tyldum e Boyhood di Richard Linklater con cinque candidature, mentre "La teoria del tutto" ne ha ottenute quattro.