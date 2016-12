Giotto, il cagnone amico dei pinguini

Animali e ambiente, amicizia e solidarietà. Dal 29 ottobre è nelle sale " Giotto, l'amico dei pinguini " un film per bambini e famiglie di Stuart McDonald che porta sul grande schermo la storia vera ambientata in una piccola cittadina nel sud dell'Australia, Warrnambool, dove si sono stabiliti dei pinguini molto piccoli salvati da un cane pastore maremmano dalle volpi. Tgcom24 offre una clip esclusiva .

Giotto è un simpatico cagnolone, un bellissimo e dolcissimo pastore maremmano. Scodinzola per l'incantevole cittadina di Warrnambool, una località sul mare in Australia. Nella fattoria del suo padrone Swampy, ognuno ha il suo compito, e quello di Giotto è di fare la guardia alle galline. Ma in realtà proprio non gli riesce, tuttavia è un eccellente combinaguai.

Ne sanno qualcosa i cittadini di Warrnambool, che dopo la sua ennesima e disastrosa incursione in città, lo fanno punire da un giudice severo. Giotto viene confinato nel recinto della fattoria, con il divieto assoluto di uscire. Nel frattempo i piccoli pinguini che abitano l'isolotto di fronte alla costa, sono minacciati dai continui attacchi delle volpi che hanno imparato ad attraversare il canale. L'intera città è preoccupata per le sorti dei pinguini. Il simpatico pasticcione, così, ha una sola possibilità per tornare in libertà: salvare i suoi piccoli amici pinguini dalle volpi. Riuscirà a diventare l'eroe di Warrnambool e salvare i Pinguini?