Ghostbuster 3, ecco la motocicletta delle acchiappafantasmi

Svelata la prima immagine ufficiale della Ecto-2, la motocicletta dei Ghostbuster guidata da Kevin (Chris Hemsworth), il nuovo segretario delle acchiappafantasmi. Casco e bolide riportano sulla fiancata il classico logo con il fantasmino, mentre nel portabagagli è già pronto all'uso tutto l'occorrente per catturare e intrappolare gli spettri. Ma per vederla in azione bisognerà attendere il 16 luglio...