10 ottobre 2014 George Clooney, ex genio disilluso nel nuovo film della Disney "Tomorrowland" Svelato il teaser della pellicola di Brad Bird vede nel cast Raffey Cassidy, Britt Robertson e Hugh Laurie Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:45 - Dopo il matrimonio da mille e una notte, George Clooney si butta sulla fantascienza. L'attore torna al cinema con "Tomorrowland", il nuovo film della Disney di cui è stato svelato il teaser. Attesa nelle sale il 22 maggio 2015, la pellicola di Brad Bird vede nel cast Raffey Cassidy, Britt Robertson e Hugh Laurie e racconta la storia di una ragazzina curiosa e di un genio disilluso. Il loro sarà un viaggio nello spazio tra città futuristiche e razzi.

Lo scopo infatti è quello di scoprire i segreti del luogo misterioso, Tomorrowland, che però non ha una collocazione temporale. La ragazza (Robertson) e l'inventore stanco (Clooney) cacciato dal parco divertimenti saranno aiutati da un robot. Non mancheranno pericoli e ostacoli da superare. Una missione importante, perché la sfida è molto ambiziosa, scoprire cosa sta succedendo a Tomorrowland per poter salvare la Terra.



"Quello che rappresenta Hogwarts per la magia, Tomorrowland lo è per la scienza - ha spiegato lo sceneggiatore Damon Lindelof - Sono entrambi facili da trovare se siete un mago e molto difficile da trovare se siete un Babbano. Walt Disney non è un personaggio nel nostro film, ma lui è un punto di riferimento per questo luogo misterioso chiamato Tomorrowland".