Fuori dal coro, arriva al cinema il primo film del cuoco di Robert De Niro

Fuori dal coro, scritto e diretto da Misuraca e interpretato da attori siciliani, racconta la rocambolesca avventura di Dario (Dario Raimondi) e Nicola (Alessio Barone), due giovani disoccupati, che trascorrono le loro giornate tra spinelli, giri in motorino e arte d'arrangiarsi. Dario decide di svolgere un lavoretto per un personaggio influente del suo paese, il "Professore": dovrà consegnare a Roma una busta contenente dei documenti. La busta deve essere però nascosta e Dario chiede all'amico Nicola, abile tappezziere, di celarla nel sedile della sua auto. Una volta a Roma, la consegna si rivela più complicata del previsto, a partire dal fatto che la persona che deve fare da tramite altro non è che suo zio Tony (Alessandro Schiavo) . I due, che non si vedono da molti anni, sono costretti ad appianare le loro divergenze per portare a termine il lavoro e recapitare la busta a Pancev (Ivan Franek), uno slavo poco raccomandabile. Ma al momento della consegna, la busta sembra essere sparita. Zio e nipote sono costretti a scappare in Sicilia, nel tentativo di venirne a capo, recuperare la busta e salvare la pelle.



Sergio Misuraca debutta al cinema a 42 anni, a più di vent'anni dal primo incontro con il suo idolo al quale sognava di far interpretare il suo film. La sua è una storia singolare: arrivato in America nel 1994, a 21 anni, trova lavoro come cuoco e vive sul suolo statunitense con green card e documenti falsi per tre anni, ma una volta scoperto è costretto a tornare in Italia. Decide di accantonare il sogno di diventare regista per mettere in pratica i segreti di cuoco imparati negli States dai colleghi messicani e apre un ristorante che va così bene da consentirgli di rispolverare la vecchia ambizione e il vecchio copione. Il sogno americano si realizza paradossalmente in Sicilia e ora che lancia il suo primo film, il regista ha un ultimo desiderio: "Voglio prenderne una copia della sceneggiatura, andare a Los Angeles e portarlo a De Niro, dicendogli che era il film che avrei voluto fare con lui. Adesso, dopo vent'anni, è arrivato finalmente il momento giusto".