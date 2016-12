Franco Interlenghi, addio al protagonista di "Sciuscià"

Giorno di lutto per il Cinema italiano. Franco Interlenghi è morto nella sua casa di Ponte Milvio, a Roma. L'attore nato nel 1931 iniziò la sua carriera a 15 anni come protagonista del film "Sciuscià" di Vittorio De Sica. Lavorò poi come interprete nella stagione del Neorealismo, diretto da registi del calibro di Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Luchino Visconti. A dare notizia della morte è stata la figlia Antonellina.