Ficarra e Picone, boxoffice stellare con "Andiamo a quel paese"

09:07 - A tre anni di distanza da "Anche se è amore non si vede", Ficarra e Picone tornano a brillare nel boxoffice italiano. Ancora una volta con risultato da record. Boom di spettatori e incasso per "Andiamo a quel paese": 2 milioni e mezzo di euro, battuto "Interstellar" come media per copia e incasso domenicale, è il miglior weekend italiano di apertura della stagione.

“Andiamo a quel paese” - prodotto da Tramp Limited con Medusa Film che lo distribuisce in circa 450 copie - ha infatti chiuso il suo primo weekend in sala con più di 2 milioni e mezzo di euro (2.500.621) e 377.340 biglietti staccati, vincendo nella giornata di domenica perfino lo scontro diretto contro l’armata intergalattica del Nolan di “Interstellar” (1.014.513 euro contro 1.085.370 euro di Ficarra e Picone) e battendolo peraltro in assoluto come miglior media per copia del weekend (5.775 euro contro 5015).



Si tratta del miglior primo weekend in sala della stagione 2014-2015 per un film italiano (quasi doppiato il Salemme di “E fuori nevica, 1.414.000 euro), del terzo miglior debutto in sala per una commedia italiana di tutto il 2014 (subito dopo “Un boss in salotto” e “Sotto una buona stella”) e del secondo miglior esordio assoluto nei cinema della stagione cinematografica 2014-2015. Ficarra e Picone superano infatti la corazzata Marvel de “I guardiani della galassia” (2.365.000 euro), azzannano “Dracula Untold” (2.311.000) e si fermano a una manciata di euro di distanza dal Besson di “Lucy“ (2.558.000).



E non basta. Ficarra e Picone battono anche Ficarra e Picone. Con i due milioni e mezzo di euro di “Andiamo a quel paese”, i due comici siciliani battono anche gli opening weekend de “Il 7 e l’8” (1.323.000) e di “Anche se è amore non si vede” (2.131.000).