17 ottobre 2014 Festival di Roma, trionfo di bellezze per il red carpet di "Soap Opera" Elegantissima Nicoletta Romanoff, sensuale Chiara Francini, Caterina Guzzanti col pancione mentre Enrico Lucci de "Le Iene" bacia il lato B di Valeria Marini Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:52 - Ad aprire la nona edizione del Festival di Roma "Soap opera" di Alessandro Genovesi, nelle sale dal 23 ottobre. Al centro della pellicola tante parodie delle fiction tv ambientate tutte in un condominio dalle pareti trasparenti. Sul red carpet i protagonisti da Diego Abatantuono a Cristiana Capotondi fino a Chiara Francini e Fabio De Luigi. Elegantissima Nicoletta Romanoff mentre Enrico Lucci de "Le Iene" ha baciato il lato B di Valeria Marini.

A fine proiezione stampa, applausi e qualche fischio, insomma quasi un successo per una commedia che apre un festival internazionale.



Ci sono Gianni e Mario (Ale e Franz), fratelli gemelli che vivono insieme animati da mille ossessioni. C'è Francesco (Fabio De Luigi), single che è stato appena lasciato dalla ragazza Anna (Cristiana Capotondi) che ama ancora. C'è poi Paolo (Ricky Memphis) che aspetta un figlio da Elena e, proprio per questo stress da uomo che sta per cambiare il suo status, mostra di avere bizzarri dubbi sui propri orientamenti sessuali. Alice (Chiara Francini), vicina di casa, e' invece una vera e propria attrice in una soap tv di successo. Una donna leggera che ora non riesce proprio a resistere ad avere avventure amorose con uomini in divisa.



E ancora in questa carrellata di teatrini nel teatro c'è il suicidio di Pietro, dirimpettaio di Francesco. E così, il giorno successivo, alla porta di Francesco arriva la bellissima e silenziosa Francesca (Elisa Sednaoui), ex fidanzata del suicida, che trovera' un certo feeling corrisposto con lo stesso Francesco. A complicare il bizzarro vivere di questo condominio, sara' l'arrivo del maresciallo dei carabinieri Gaetano Cavallo (uno straordinario, ingombrante Diego Abatantuono) che entrerà nella vita di tutti questi personaggi fino alla sera di Capodanno.