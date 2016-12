20 gennaio 2015 Festival di Cannes, i fratelli Coen saranno i presidenti di giuria della 68.ma edizione I registi statunitensi scelti per guidare i giurati nella kermesse al via il 13 maggio: "Per noi è un onore speciale" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:24 - Saranno i fratelli Coen a presiedere la giuria del 68.mo Festival di Cannes, in programma dal 13 al 24 maggio. Per la prima volta nella storia del Festival la guida della giuria è stata affidata a due persone e non a un singolo e la scelta è ricaduta sulla coppia di registi statunitensi anche per celebrare i 120 anni dell'invenzione del cinematografo da parte dei fratelli Lumière.

"Essere presidenti della giuria è un onore speciale, dal momento che fino a ora non siamo mai stati presidenti di niente", è la reazione a caldo di Joel ed Ethan Coen, che promettono "ulteriori commenti a tempo debito".



I fratelli Coen, premio Oscar con "Non è un paese per vecchi" nel 2008, a Cannes sono sempre stati molto apprezzati. Palma d'oro nel 1991 con "Barton Fink", i due registi hanno anche vinto il Grand Prix du Festival nel 2013 con "A proposito di Davis" e il premio per la miglior regia nel 1996 con "Fargo".