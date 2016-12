5 febbraio 2015 Festival di Berlino al via, Italia in concorso con "Vergine Giurata" Scatta la 65.ma edizione della kermesse cinematografica. Il film d'esordio di Laura Bispuri con Alba Rohrwacher in corsa per l'Orso d'oro Tweet google 0 Invia ad un amico

15:37 - Scatta la 65.ma edizione del Festival di Berlino, che animerà la capitale tedesca fino al 15 febbraio. Tema di questa edizione ''donne forti in situazioni estreme'', come dichiarato dal direttore della rassegna, Dieter Kosslick. L'Italia è in concorso col film esordio di Laura Bispuri, “Vergine Giurata”con Alba Rohrwacher. La Berlinale omaggerà Francesco Rosi, scomparso il 10 gennaio, con la proiezione di “Uomini Contro”.

Vergine Giurata è la storia di una ragazza albanese che decide di sottoporsi al "Kanun", una pratica tribale per cui se la donna giura di rimanere vergine, acquisisce gli stessi diritti dell'uomo. Il film della Bispuri non sarà l'unica pellicola italiana proiettata alla kermesse. Spazio anche a Torneranno i prati di Ermanno Olmi, inserito nella sezione Special. Il film con Claudio Santamaria è ambientato nella prima guerra mondiale e racconta una lunga notte dei soldati italiani in trincea sull'altopiano di Asiago nel 1917. Alla Berlinale approderanno anche Cloro di Lamberto Sanfelice, Short skin di Duccio Chiarini e Il gesto delle mani di Francesco Clerici.



Ad aprire la rassegna è Nessuno vuole la notte della regista catalana Isabel Coixet con Juliette Binoche, che interpreta una moglie alla ricerca del marito in missione nell'Antartide. L'Orso d'oro alla carriera quest'anno sarà consegnato al regista Wim Wenders.