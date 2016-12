Festival del Cinema di Venezia, "La La Land" aprirà la 73esima edizione

"Nello stesso tempo (La La Land) è anche la compiuta rifondazione del genere attraverso la reinvenzione dei suoi canoni. Se Whiplash fu la rivelazione di un nuovo autore, La La Land è la sua definitiva, ancorché precoce, consacrazione tra i grandi registi del nuovo firmamento hollywoodiano".



Da parte sua il regista Damien Chazelle ha aggiunto: "A nome di tutto il cast e della troupe, mi sento allo stesso tempo emozionato e onorato per questo invito da parte della Mostra. E' con un profondo senso di umiltà che entriamo a far parte del gruppo di film che hanno aperto in passato questo Festival, e non vediamo l'ora di condividere il nostro lavoro col pubblico di Venezia".



Nel cast di La La Land Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend e J. K. Simmons (premio Oscar come migliore attore non protagonista per Whiplash).