Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, il loro Inferno è fatto di selfie e social network

10:51 - Dipendenza dai telefonini e social network, le password del wireless, le guerre nei condomini e i supermercati. Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli fotografano la realtà con "La solita Commedia. Inferno" che sarà nelle sale dal 19 marzo. Un "inferno" rivisitato in cui Lucifero (Biggio) viene ricevuto direttamente da Dio e l'unica soluzione è affidare a Dante (Mandelli) la catalogazione dei nuovi peccati. Tgcom24 offre una clip esclusiva.

Uno sgangherato inferno dove Dio (Paolo Pierobon) beve whiskey, il figlio Gesù-donna (Tea Falco) va a judo e Minosse (Mandelli) è nel panico perché non sa più catalogare i nuovi peccatori come gli hacker e gli stalker. Il Divin Poeta viene così catapultato in una grande città italiana, e trova come guida Demetrio Virgilio, un trentenne precario.



I nuovi gironi infernali sono la colazione al bar delle otto affollatissima; il traffico dell'ora di punta; l'uso spasmodico di chat o App di messagistica. Senza dimenticare l'Inferno dei selfie; il ministero della bruttezza capitanato dall'efficiente ministro (Gianmarco Tognazzi) e i mariti bambini che litigano al ristorante davanti alle loro mogli per il contorno. E, dulcis in fundo, un Padre Pio che si difende dagli altri santi dopo essere stato accusato di vendere troppe t-shirt.