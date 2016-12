8 ottobre 2014 Denzel Washington, un vendicatore per aiutare una baby squillo L'attore è il protagonista di "The Equalizer", film in uscita il 9 ottobre e che è tratto dalla serie tv "Un giustizie a New York". Tgcom24 vi offre una clip in anteprima esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

10:15 - Arriva nei cinema il 9 ottobre "The Equalizer - Il vendicatore", film tratto dalla serie tv degli anni 80 "Un giustizie a New York" e che vede Denzel Washington protagonista nei panni di un ex agente dell'intelligence alle prese con la mafia russa. Tgcom24 vi presenta una clip in anteprima esclusiva.

Il film è diretto da Antoine Fuqua, regista specializzato in pellicole ad alto tasso adrenalinico e che aveva lavorato con Denzel Washintgon in "Training Day", film che era valso all'attore l'Oscar come miglior protagonista nel 2002.



Washington eredita il ruolo che nella serie, andata in onda in Italia nei primi anni 90, fu di Robert Woodward, ovvero quello di Robert McCall, ex agente della Cia ritiratosi che si ritrova chiamato in azione per aiutare una giovane prostituta russa, interpretata da Chloe Grace Moretz. In un primo tempo per il ruolo di McCall era stato scelto Russell Crowe, che però ha dovuto abbandonare il progetto.