David di Donatello, "La pazza gioia" e "Indivisibili" in pole position

REGIA - A contendersi il riconoscimento per la miglior regia ci sono i rispettivi registi dei film in gara: Marco Bellocchio per "Fai bei sogni", Claudio Giovannesi per "Fiore", Edoardo De Angelis per "Indivisibili", Paolo Virzì per "La Pazza gioia" e Matteo Rovere per "Veloce come il vento".



ATTORE PROTAGONISTA - Doppia candidatura per Valerio Mastandrea (attore protagonista per "Fai bei sogni" e non protagonista per "Fiore"). In lizza per la categioria principale anche Michele Riondino ("La ragazza del mondo"), Sergio Rubini ("La stoffa dei sogni"), Toni Servillo ("Le confessioni") e Stefano Accorsi ("Veloce come il vento").



ATTRICE PROTAGONISTA - Come miglior attrice protagonista sono in corsa sia Micaela Ramazzotti che Valeria Bruni Tedeschi, entrambe protagoniste del film di Virzì. A sfidarle Daphne Scoccia ("Fiore"), Angela e Marianna Fontana ("Indivisibili") e Matilda De Angelis ("Veloce come il vento").