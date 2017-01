Da Meryl Streep a Brad Pitt: per le feste i divi di Hollywood tornano al cinema

Con l'inverno (periodo più proficuo per i distributori italiani) tornano al cinema le grandi star di Hollywood. Dal 22 dicembre ritroveremo infatti Meryl Streep con "Florence" di Stephen Frears, che sfiderà in sala la collega Nicole Kidman , protagonista di "Lion - La strada verso casa" di Garth Davi. In tempo per Capodanno farà capolino anche il premio Oscar Jennifer Lawrence , dal 30 dicembre sul grande schermo con "Passengers" di Morten Tyldum.

Michael Fassbender inaugura invece il 2017 con "Assassin's Creed" 3D di Justin Kurzel (in sala dal 4 gennaio) sfidando il cast stellare di "Collateral Beauty" di David Frankel, che vede riuniti insieme su un solo set Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Kate Winslet e Helen Mirren.



Il 12 gennaio Michael Keaton torna in sala con "The Founder" di John Lee Hancock e lo stesso giorno Liam Neeson sbarca sul grande schermo con "Silence "di Martin Scorsese. Sempre il 12 arriva in Italia il thriller "Allied" di Robert Zemeckis, con protagonisti Brad Pitt e Marion Cotillard. Rivedremo inoltre il 19 gennaio Vin Diesel in "XXX: The Return of Xander Cage" di D.J. Caruso, Amy Adams in "Arrival" di Denis Villeneuve e Kevin Costner ne "Il diritto di contare" di Theodore Melfi.



Il 26 gennaio tornano invece i sex-symbol più amati di Hollywood: James Franco in "Proprio lui?" di John Hamburg, Ryan Gosling nell'atteso "La La Land" di Damien Chazelle e Jamie Foxx in "Sleepless" di Baran bo Odar.



Il 2 febbraio è la volta di Vin Diesel con "Billy Lynn: Un giorno da eroe" di Ang Lee e Matthew McConaughey, star di "Gold" di Stephen Gaghan. In sala dall'8 febbraio arriva invece Keanu Reeves con "John Wick - Capitolo 2" di Chad Stahelski, mentre a San Valentino Natalie Portman farà rivivere la storia dei Kennedy con il biopic "Jackie" di Pablo Larrain.