Da Johnny Depp a Sean Penn, ecco chi ha fatto flop al cinema

La classifica prende in considerazione tutti quei titoli che, nonostante i budget milionari e un cast da Oscar, non sono riusciti ad ingraziarsi il grande pubblico. Il film on the road "Rock The Kasbah" aveva a disposizione l'ironia di Bill Murray e i muscoli di Bruce Willis, ma è riuscito a portare a casa solo 2.9 milioni di dollari a fronte dei 15 investiti. Anche "Gunman" non ha dato i risultati sperati, nonostante i premi Oscar Sean Penn e Javier Bardem, che con un budget di 40 milioni è riuscito a recuperarne poco più di 10. Medaglia di bronzo per l'action "Cyber": 70 milioni investiti e solo 19,4 recuperati.



Ha deluso anche "Affare fatto", la commedia con Vince Vaughn costata oltre 35 milioni di dollari che ne ha fatti guadagnare appena 14; così come si è rivelato un cavallo perdente anche l'attesissimo "Jem e le Holograms" che con i 2,3 milioni del box office non ha fatto rientrare in cassa nemmeno la metà del capitale investito. Meno pesanti, ma sicuramente scoraggianti, gli insuccessi del fantascientifico "Self/Less " (recuperati 12,3 milioni su 26) e dell'ultimo film di Kristen Stewart "American Ultra" (15,4 milioni su 28).



A chiudere la top ten ci sono i belli Zac Efron e Emily Ratajkowski con "We Are Your Friends" (3,6 milioni su 6), il romantico "Sotto il cielo delle Hawaii" con Bradley Cooper e Emma Stone (26,3 milioni su 37) e l'habitué ai flop Johnny Depp con "Mortdecai" (47 milioni su 60 ), che tolto Jack Sparrow sembra davvero non riuscire a convincere in nessun altro ruolo.