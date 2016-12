Cinema, addio a Garry Marshall: era il papà di "Pretty Woman" e "Happy Days"

Hollywood in lutto per la perdita di Garry Marshall . Il regista, maestro di commedie sentimentali come " Pretty Woman " e " Paura d'amare ", ma anche il creatore di importanti serie tv come " Happy Days ", è morto a 81 anni. Lo rendono noto i suoi familiari, citati dai media statunitensi.

Oltre al film del 1990 che ha lanciato Julia Roberts, Marshall ha diretto altre commedie romantiche di successo come "Paura d'amare" del 1991 con Al Pacino e Michelle Pfeiffer (coppia di attori già rodata in "Scarface") e "Se scappi ti sposo" del 1999 in cui tornarono a lavorare insieme la Roberts e Richard Gere.



Tra le serie tv da lui create, insieme a "Happy Days" famosa in Italia agli inizi degli anni 80 fu anche "Mork e Mindy", in cui un giovane Robin Williams interpreta la parte di un alieno arrivato sulla Terra con un'astronave a forma di uovo e ospitato nella propria soffitta da una ragazza che cerca di introdurlo alle usanze umane. Marshall ha anche recitato come attore, comparendo tra l'altro in episodi di "E.R., medici in prima linea", "Sabrina, vita da strega", "Brothers and Sisters" e "La vita secondo Jim".