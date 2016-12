Chris Hemsworth e Charlize Theron sono di nuovo "Il cacciatore e la Regina di Ghiaccio"

Chris Hemsworth e Charlize Theron tornano al cinema dal 6 aprile con il film " Il cacciatore e la Regina di Ghiaccio ". Il fantastico mondo di " Biancaneve e il Cacciatore " si espande per rivelare in che modo i destini del cacciatore Eric e della regina Ravenna siano ancora profondamente e pericolosamente legati. Un'epica avventura con Emily Blunt e Jessica Chastain e la regia di Cedric Nicolas-Troyan . Ecco il trailer italiano .

Molto tempo prima che la lama di Biancaneve trafiggesse la regina cattiva Ravenna (Theron), sua sorella Freya (Blunt) era stata vittima di un terribile tradimento e per questo aveva deciso di lasciare il Reame. Possedendo il dono di poter congelare ogni suo nemico, la giovane Regina dei Ghiacci aveva trascorso decenni in un lontano palazzo innevato, formando una legione di letali cacciatori, tra cui Eric (Hemsworth) e la guerriera Sara (Chastain), per scoprire infine che i suoi due prediletti avevano contravvenuto al suo unico dettame: chiudere per sempre il cuore ai sentimenti.