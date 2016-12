Checco Zalone record , sette milioni in un giorno per "Quo Vado?"

"Quo vado?", distribuito in sala dalla Medusa, ha incassato ieri 6.852.291 euro e 932.423 spettatori per un totale di 6.857.044 euro nelle 1078 sale monitorate da Cinetel.



"Si tratta di una performance veramente unica che conferma l'eccezionalità di Checco Zalone nel panorama cinematografico italiano - ha continuato Valsecchi - Il 2016 si apre così per il nostro cinema con un'iniezione di fiducia di cui si sentiva davvero il bisogno: dovrebbe uscire un nuovo Zalone ogni anno per dare una spinta all'intero sistema del cinema italiano. Ora spero che a questo successo ne possano seguire altri per le nostre pellicole".