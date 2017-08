16 agosto 2017 12:21 Charlize Theron, una "Atomica Bionda" per un thriller mozzafiato Al cinema dal 17 agosto lo spy movie firmato da David Leitch. Guarda il video in esclusiva per Tgcom24

Ritmo serrato, azione e una bionda mozzafiato per "Atomica Bionda" in uscita nelle sale italiane il 17 agosto. Il premio Oscar Charlize Theron è la sexy protagonista di questo spy movie ambientato sul tramonto della Guerra Fredda, durante il periodo precedente la caduta del muro di Berlino, che segue le azioni di una delle più letali spie di M16, in una città piena di rivoluzionari e traditori. Nel cast anche John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones.

Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton (Theron), gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata a Berlino per recuperare un prezioso dossier, si allea con l’ufficiale governativo David Percival (James McAvoy) per districarsi nel più letale gioco di spie.



L'obiettivo è trovare un ufficiale della Stasi pronto a passare a Ovest e fornire la famosa lista memorizzata nel suo cervello. Ne viene fuori un complesso intreccio fra Ddr, Urss, Francia in cui l'algida e impeccabile Lorraine (ovvero Charlize senza controfigure), uccide a più non posso, prende e dà botte ma si rialza sempre. Da segnalare il siparietto lesbo in discoteca e a letto con la collega d'oltralpe (Sofia Boutella) di cui sembra innamorarsi nonostante Lorraine abbia un passato eterosessuale.

Charlize Theron che "Atomic Blonde"! Guarda le scene hot del film 1 di 38 IPA IPA Charlize Theron che "Atomic Blonde"! Guarda le scene hot del film Sexy e seducente più che mai. Alla prima mondiale di "Atomic Blonde" a Berlino Charlize Theron ha infiammato il red carpet con un look super sensuale, gonna a vita alta bianca e top-reggiseno dello stesso colore. Il film, un thriller d'azione, che uscirà in Italia il 17 agosto, è tratto da un romanzo a fumetti, “The Coldest City”, scritto da Antony Johnston e illustrato da Sam Hart ed è ambientato proprio a Berlino nel 1989, quando il Muro stava per cadere. La Theron vestirà i panni della spia dei servizi segreti britannici Lorraine Broughton, incaricata di indagare sulla morte di un agente dell’MI6. Con lei lavorerà il capo della stazione d’intelligence, David Percival (interpretato da James McAvoy). 