Channing Tatum, l'ultimo spogliarello fa impazzire le donne

Dollari che volano sui pettorali scolpiti, balli scatenati, ammiccamenti. Tornano gli spogliarellisti di ' Re di Tampa ' e le donne vanno in delirio. " Magic Mike XXL ", il sequel firmato da Gregory Jacobs che ha sempre come protagonista Channing Tatum torna nella sale giovedì 24 settembre. Mike si è lasciato alle spalle la vita da strip-men ma viene convocato dai compagni per l'ultimo strepitoso show a Myrtle Beach. Tgcom24 offre una clip esclusiva .

Magic Mike, che nel frattempo ha aperto una agenzia di trasporti, accetta la sfida e si aggrega al gruppo. Parte così per un viaggio on the road su un furgone pieno di prodotti bio, ma anche droghe ed alcol, in cui la vecchia squadra racconta tra fallimenti, donne, desideri inconfessati e sesso. Con Tatum che nel suo box officina scopre la voglia di tornare al suo vecchio mestiere.



Il film ha già incassato in Usa 66 milioni di dollari. Nel cast, oltre a Matt Bomer, anche Joe Manganiello, Kevin Nash, Adam Rodriguez, Gabriel Iglesias, Amber Heard e Donald Glover. E ancora Andie Macdowell, Elizabeth Banks e Jada Pinkett Smith