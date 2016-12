Carolina Crescentini: "Pazza dei numeri e di un ingegnere americano"

10:49 - Per "Tempo Instabile con probabili schiarite" (al cinema dal 2 aprile) Carolina Crescentini si è imbruttita, nascondendosi dietro occhialoni spessi e abiti dimessi. Un travestimento che non ha però frenato lo stralunato ingegnere John Turturro dal corteggiarla. "E' stato un grande onore lavorare con lui, sono una sua grandissima fan - ha confessato l'attrice a Tgcom24 - Non avrei mai immaginato di poter avere questa possibilità".

Diretto da Marco Pontecorvo, "Tempo Instabile con probabili schiarite" è una commedia corale che segue la vicenda di Giacomo (Luca Zingaretti) e Ermanno (Lillo Petrolo), due amici che vengono divisi dal petrolio. Nel cast anche Lorenza Indovina e Carolina Crescentini nei panni di "Tabellina", una contabile di provincia che viene risucchiata dal carisma dell'ingegnere italo-americano Lombelli (John Turturro).



In "Tempo instabile" ti innamori di Turturro. Com'è stato girare con lui?

Sono una sua grande fan, è stato un onore. Ho visto come lavora, gioca ma seriamente. E' molto serio ma poi gli si illuminano gli occhi e capisci che gli è venuta un'idea.



Anche da 'bruttina' riesci a conquistarlo...

Nel film ad un certo punto arriva questo ingegnere minerario e la mia Tabellina va in confusione totale. Con il suo modo di fare terribilmente affascinante le toglie gli occhiali. E' un gesto fisico, ma anche simbolico perché pian piano, grazie a lui, prende sicurezza".



Interpreti una donna fragile e insicura, molto diversa da te. Come ti sei preparata al ruolo?

E' stata una sfida. Un altro avrebbe pensato ad un tipo di attrice diversa, invece Marco (Pontecorvo, il regista ndr.) mi ha dato fiducia. C'è da dire che vengo da una famiglia di commercialisti, ho fatto il possibile per non averci niente a che fare e alla fine vado a fare la contabile in un film...

Lillo Petrolo è invece 'l'Ermanno', un sindacalista che si trova suo malgrado proprietario delle azioni petrolifere del pozzo che vuole chiudere. In crisi con il figlio adolescente, che vorrebbe diventare fumettista, per l'attore è stato come rivivere i suoi esordi da disegnatore.



Un ruolo catartico per te, che hai iniziato proprio come fumettista...

E' esattamente la mia vita, io avevo un padre che era identico a come sono io nel film. Io volevo fare il fumettista e mio padre, che lavorava in polizia, mi ripeteva sempre che non era un lavoro e che potevo dedicarmici nel tempo libero.



Poi, però, il tempo ti ha dato ragione...

Sapevo che per fare bene una cosa dovevo concentrarmi, lavorare tanto e imparare a disegnare seriamente. Ma non lo capiva e io arrivai ad una rottura, me ne andai anche di casa per un periodo.



Nel film ci sono anche degli spezzoni animati di Maurizio Forestieri, com'è nata questa collaborazione?

Sono stato un tramite. Ho molti amici nel mondo del fumetto e dell'animazione, conoscevo Forestieri che è uno dei più bravi animatori che abbiamo in Italia. Sapevo che nel poco tempo che avevamo a disposizione avrebbe fatto un lavoro ottimo.



Un manga che parla marchigiano, una linea diretta Tokyo-Pesaro...

Mi è piaciuta moltissimo la scelta di far parlare i personaggi anime in dialetto, perché ormai con Internet siamo tutti vicini. Il manga non è più il fumetto giapponese ma è il fumetto di tutti, quindi perché non farlo parlare pesarese?