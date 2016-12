Cannes 2016: Woody Allen aprirà il Festival con "Cafè Society"

Sarà Woody Allen ad aprire l'11 maggio il 69esimo Festival del cinema di Cannes. Il film " Cafè Society " è stato infatti scelto dagli organizzatori come pellicola di apertura e sarà proiettato fuori concorso al Grand Théatre Lumière del Palais des Festival. E' la terza volta che Allen viene scelto per inaugurare la kermesse cinematografica della Croisette, dopo i precedenti "Hollywood Ending" (2002) e "Midnight in Paris" (2011)

Quattordici, invece, il numero di volte che il regista americano ha presentato una sua opera fuori concorso a Cannes, dove debuttò nel 1979 con "Manhattan".



Il nuovo film di Woody Allen racconta "la storia di un giovane che arriva a Hollywood negli anni Trenta con la speranza di lavorare nell'industria cinematografica, si innamora e si ritrova immerso nell'effervescente atmosfera dell'epoca" si legge in una dichiarazione rilasciata degli organizzatori del festival.



Protagonisti Kristen Stewart e Jesse Eisenberg, affiancati da Steve Carell, Parker Posey e Blake Lively. A dirigere la fotografia ci sarà invece l'italiano Vittorio Storaro, tre volte premio Oscar: nel 1980 per "Apocalypse Now" di Francis Ford Coppola, nel 1982 per "Reds" di Warren Beatty e nel 1988 con "L'ultimo imperatore" di Bernardo Bertolucci. La produzione è stata invece affidata a Letty Aronson (Gravier Productions), Stephen Tenenbaum, Edward Walsoncon e Helen Robin (Perdido Productions).