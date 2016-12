Brian Wilson, il ritratto inedito della star: la malattia, le droghe e la redenzione

Realizzato con la piena collaborazione del musicista e della moglie, il film offre un ritratto inedito di Wilson, ragazzo prodigio che co-compose alcune delle hit più spumeggianti del pop come "Surfer Girl" e "Fun, Fun, Fun" e capolavori che hanno cambiato la storia della musica come "Good Vibrations" e "God Only Knows", prima di ritirarsi dalla scena pubblica per molti anni.



Gli attori Dano e Cusack condividono il ruolo del problematico virtuoso della musica. Percorrendo più di trenta anni della vita di Wilson, la pellicola rivela il lato più oscuro e più complesso della storia che giace dietro la felice apparenza di una musica spensierata e baciata dal sole, inclusa la battaglia di Wilson contro la malattia mentale e gli abusi di droga, i suoi anni sotto l'influenza del terapista Eugene Landy (Paul Giamatti) e la relazione redentiva con Melinda Ledbetter (Elizabeth Banks), il tutto incorniciato nel contesto della sua impareggiabile vita da musicista.