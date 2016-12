Batman v Superman: Dawn of Justice, ecco le prime immagini

11:01 - E' finalmente arrivato il primo trailer ufficiale di "Batman v Superman: Dawn of Justice", il film sui supereroi diretto da Zack Snyder che arriverà al cinema nel marzo 2016. Nel trailer vediamo un Superman (Henry Cavill) in crisi, il cui ruolo viene messo in dubbio dai cittadini di Metropolis. Fa anche capolino il Cavaliere Oscuro (Ben Affleck) con un costume più vicino come stile a quello della graphic novel.

"Batman v Superman: Dawn of Justice" è il sequel de "L'uomo d'acciaio" e ha come protagonisti Henry Cavill nei panni di Superman e Ben Affleck in quelli di Batman. Nel cast confermata anche Amy Adams per il ruolo di Lois Lane, Diane Lane che sarà la zia Martha e Laurence Fishburne nei panni del direttore del Daily Planet.



Ma il sequel vanta la presenza di molti altri eroi: Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), The Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher). A completare il cast Lex Luthor (Jesse Eisenberg) e Alfred Pennyworth (Jeremy Irons).