Batman, giallo sul nuovo film: Ben Affleck svela il titolo ma poi fa marcia indietro

Dopo "Batman v Superman: Dawn of Justice", i fan sono già in attesa del nuovo capitolo che dovrebbe uscire nella primavera del 2018. A stuzzicare la curiosità ci ha pensato anche Ben Affleck , che durante la promozione del thriller 'The Accountant' ha svelato il titolo provvisorio del film: ' The Batman '. A qualche ora di distanza ha però ritrattato, precisando a E! News che "ci riferiamo al film come 'The Batman', non ho detto che sia il titolo".

Nell'intervista rilasciata all'Associated Press, l'attore aveva dichiarato "Il film penso che si chiamerà The Batman". Alla reazione sorpresa del giornalista, per il titolo non così originale, aveva però precisato "Almeno questo è quello a cui stiamo lavorando, ma potrebbe cambiare". In un intervento successivo Affleck ha però fatto marcia indietro, precisando che 'The Batman' è il nome con cui si riferiscono al progetto e che non si tratta del titolo provvisorio del film.



Questa però non è la sola indiscrezione riguardo al nuovo capitolo. Ospite alla Goldman Sachs Communacopia Conference Jeff Bewkes, amministratore delegato di Time Warner, aveva infatti svelato che "Ben ha annunciato un film di Batman che sarà diretto, scritto e interpretato da lui. Credo che sarà pronto in un anno e mezzo".



Nell'attesa di vederlo come protagonista assoluto nella primavera del 2018, gli estimatori di Affleck potranno gustarselo qualche mese prima sul grande schermo insieme agli altri supereroi, nel film di Zack Snyder "Justice League" (in uscita a novembre 2017). Dopo il successo della sua apparizione in "Suicide Squad", Bewkes ha infatti annunciato che "Batman avrà un ruolo di primo piano in 'Justice League' e sarà molto d’aiuto al team".