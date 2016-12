"Starbuck", un superpapà in provetta!

11:48 - Sbarca nelle sale il 29 agosto la commedia "Starbuck - 533 figli e... non saperlo" con Patrick Huard. Tutto ruota attorno alle disavventure di un ex donatore di sperma, che deve affrontare una causa legale di centinaia di 'figli' che ha aiutato a concepire. Già pronti due remake, in uscita in autunno: il francese "Fonzy" e l'americano "The Delivery Man" prodotto da Steven Spielberg con Vince Vaughn. In anteprima a Tgcom24 una scena del film.

Il 'superpadre' è David Wozniak (Patrick Huard), un 42enne mai cresciuto che lavoricchia per la macelleria di famiglia, si copre di debiti di gioco, e fatica a mantenere la relazione con la compagna Valerie (Julie Le Breton), appena rimasta incinta. Inoltre l'esperienza fatta vent'anni prima, per mettersi da parte un po' di soldi, come donatore 'intensivo' di sperma per una clinica, con lo pseudonimo di Starbuck, ritorna come un incubo quando gli arriva la citazione per una causa legale intentata da 142 dei 533 ragazzi che ha aiutato a concepire, ora ansiosi di scoprire chi sia il loro padre. David non vuole rivelare la sua identità ma spinto dalla curiosità, decide di conoscere quegli inaspettati 'figli'...