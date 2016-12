"Turbo", la lumaca sprint che batte tutti

09:08 - Dai realizzatori di "Madagascar" e "Kung Fu Panda" per la Dreamworks arriva nelle sale italiane il 19 agosto la commedia animata in 3D "Turbo". Protagonista è una lumaca di nome Turbo, che ingrana la quinta quando ottiene miracolosamente il dono della supervelocità. "E' la storia su un personaggio con poche chance nella vita", dice il regista e co-sceneggiatore David Soren. In anteprima su Tgcom24 una scena del film.

Ma, dopo avere fatto amicizia con un gruppo di escargot agghindate e scaltre, Turbo impara che nessuno può farcela da solo. E così mette in gioco il cuore e la conchiglia per aiutare gli amici a realizzare i loro sogni, prima di partire all’inseguimento del suo sogno impossibile: vincere la 500 miglia di Indianapolis.



Turbo è un tipo che sogna in grande. Non è contento di seguire i ritmi di una lumaca e ambisce con determinazione a vivere ad alta velocità. Perciò si allena incessantemente, misurando i progressi con un righello (il suo nuovo record: percorrere la “pista” lunga poco meno di un metro… in 17 minuti). L’unico obiettivo di Turbo è di riuscire a gareggiare nella corsa più importante del mondo: la 500 miglia di Indianapolis.