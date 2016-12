"Monsters University" tra libri e risate

08:51 - Sbarca il 21 agosto, distribuito dalla Disney, il nuovo film della Pixar/Disney "Monsters University", prequel dopo 12 anni di "Monsters & Co". Al doppiaggio i Soliti Idioti, ovvero Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli che danno la voce al mostro a due teste Terri & Terry Perry.

Altre voci d’eccezione per il doppiaggio italiano del film sono Martina Stoessel e Lodovica Comello, le giovanissime star protagoniste della serie cult di Disney Channel Violetta che danno la voce alle due consorelle Carrie e Britney della PYTON NU KAPPA (PNK). Di rosa vestite dalla testa ai piedi, le PNK dalle sembianze dolci e inoffensive si trasformano in terrificanti creature per i Giochi annuali dello Spavento.



Prequel di Monsters & Co., il film racconta dell’incontro tra le matricole Mike Wazowski e James P. Sullivan detto “Sulley”, uno spaventatore dal talento naturale. Il loro incontrollabile spirito competitivo li fa espellere dall’esclusivo corso universitario per spaventatori. Come se ciò non bastasse, i due si renderanno conto che, per rimettere le cose a posto, dovranno lavorare insieme, facendo squadra con un gruppo di scapestrati mostri.