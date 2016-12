Giffoni, tutti pazzi per il semidio Percy Jackson

foto Ansa Correlati Giffoni, Lerman e Daddario superstar 09:46 - Il giovanissimo attore Logan Lerman e Alexandra Daddario hanno presentato - accolti da ragazzini in delirio - a Giffoni Experience il secondo capitolo della saga Percy Jackson, nelle sale dal 12 settembre. Percy è il nuovo eroe dei giovanissimi. E' un semidio dislessico, figlio di Poseidone, impegnato nel compimento del suo destino, che è quello di salvare il mondo. - Il giovanissimo attorehanno presentato - accolti da ragazzini in delirio - ail secondo capitolo della saga, nelle sale dal 12 settembre. Percy è il nuovo eroe dei giovanissimi. E' un semidio dislessico, figlio di Poseidone, impegnato nel compimento del suo destino, che è quello di salvare il mondo.

In "Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo e Il Mare dei Mostri" per salvare il mondo Percy e i suoi amici dovranno trovare il mitico e incantato Vello d'Oro, imbarcandosi in una pericolosa odissea attraverso le acque inesplorate del Mare dei Mostri, noto ai mortali come il Triangolo delle Bermude. I giovani eroi affronteranno creature terrificanti, orde di zombi, e il Male supremo. Per assistere alla proiezione del teaser e incontrare Logan e Daddario i ragazzi hanno atteso per ore. All'arrivo i due attori sono stati sommersi di regali: lettere d'amore e disegni per Logan, peluche per Alexandra. Emozionati, e forse anche un po' stupiti da tanto calore, i due attori si sono fatti intervistare per oltre un'ora dai ragazzi, in una sala con oltre mille adolescenti, molti dei quali in lacrime.



"I miei genitori mi hanno sempre aiutato, non credevano che potessi veramente vivere di cinema - ha raccontato Logan ai ragazzi - Solo due anni fa hanno capito che forse ce l'avrei fatta. Se volete fare gli attori seguite l'istinto e fatelo a scuola o a teatro, è un bel lavoro". L'anno prossimo Logan sarà nelle sale con due film "Noah", film biblico diretto da Darren Aronofsky, con Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly ed Emma Watson, e "Fury" di David Ayer, con Brad Pitt e Shia LaBeouf.



Per Alexandra Daddario, giovane attrice di origine italiana, occhi azzurri e viso pulito, Percy Jackson è un trampolino di lancio. "Se sono un'attrice - dice - è anche colpa dei miei genitori. Sono stati loro a iscrivermi a una scuola di teatro quando ero bambina. Venire a Giffoni per noi è stata un'esperienza incredibile. E' bello che ci sia un festival per ragazzi che parli di cinema, l'Italia ha tanta cultura e ce ne siamo accorti qui a Giffoni".